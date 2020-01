Il punto fermo di Iachini e il messaggio trasversale per Pradè

Repetita juvant. “Badelj e Pulgar sono due giocatori similari, nessuno dei due per caratteristiche può fare l’interno di centrocampo, li metterei in difficoltà”. Beppe Iachini ha ribadito oggi il concetto, semmai non fosse sufficientemente chiaro, sulla sua idea di centrocampo. Concetti che chiamano (indirettamente) in causa Pradè e la società. Perchè di mezzali di “gamba” la Fiorentina ha soltanto Benassi e Castrovilli. E poi? Non ci sono altre alternative, a meno di non considerare Zurkowski che sembra però destinato a partire. Ecco perchè un rinforzo nel reparto – almeno uno – serve come il pane e tra i profili più chiacchierati Duncan pare più adatto di Mandragora. Ma non esiste solo il centrocampista del Sassuolo sul pianeta calcio e il tempo inizia a stringere visto che tra una settimana esatta il mercato chiuderà. “Non compreremo tanto per fare” ha detto qualche giorno fa il diesse viola. Giusto, giustissimo, ma in questo caso non c’è niente di superfluo. VIOLA COL TRIDENTE? IACHINI NON DICE NO