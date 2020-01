Di Gennaro boccia Mandragora: “Non è quello che serve alla Fiorentina. Vi spiego”

“Mandragora è un regista, mancino, potrebbe essere un buon profilo. Ma c’è di meglio”. Così l’ex viola Antonio Di Gennaro si è espresso oggi ai microfoni di Lady Radio: “Duncan è un giocatore diverso. E’ una mezzala, mi è sempre piaciuto ed anche a Iachini piace. Il ruolo è differente rispetto a Mandragora. Duncan non è un fuoriclasse, ma in prospettiva è un buon giocatore. Certo per fare una grande Fiorentina, che possa lottare per il quinto/sesto posto bisognerà spendere cifre importanti nei prossimi mercati”. E AMRABAT RESTA NEL MIRINO