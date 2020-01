Szymon Zurkowski lascia la Fiorentina. Non definitivamente ma con la formula del prestito secco. Il centrocampista classe 1997, in campo solo una manciata di minuti contro Juventus e Udinese in questa stagione, si trasferirà all’Empoli. Affare in chiusura fra i due club toscani. Lo scrive gianlucadimarzio.com.