Il doppio ex: “La sceneggiata di Belotti va punita. Per la Fiorentina un punto importante”

Sandro Cois, doppio ex di Fiorentina e Torino, è intervenuto all’indomani della gara del “Grande Torino”, ai microfoni di Radio Sportiva:

Torino-Fiorentina? Punto importantissimo per la Fiorentina, soprattutto per come si era messa la partita. Per il Torino invece è un’occasione persa, poteva approfittare per fare un salto in classifica. Non mi è piaciuta la direzione di Di Bello: il rigore non dato su Lukic, l’espulsione di Milenkovic, la sceneggiata di Belotti. Eviterei atteggiamenti del genere, punirei il gesto del capitano del Torino. Ribery? La Fiorentina deve tenerlo in rosa, i grandi campioni fanno sempre bene e basta una giocata per fare la differenza, non avrei dubbi nel rinnovargli il contratto. Belotti? Anche qui, non avrei dubbi nel rinnovargli il contratto, è fondamentale per il Torino. Amrabat? Sta crescendo, all’inizio sembrava smarrito, con Prandelli sta ha cambiato ruolo e sta esprimendo le sue caratteristiche.