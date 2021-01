L’ex arbitro Marelli: “Milenkovic salterà due partite, comportamento Belotti irrispettoso”

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare ovviamente la sfida tra Torino e Fiorentina, piena zeppa di episodi che hanno fatto discutere:

Il rigore su Lukic ci stava perché Dragowski prova con il braccio ad interrompere lo slancio del suo avversario. L’arbitro probabilmente non l’ha visto e non capisco perché non sia intervenuto il Var. Che invece è stato perfetto in occasione del rosso a Castrovilli, dove ha corretto l’errore del direttore di gara. In occasione dello scontro Belotti-Milenkovic, invece, il Var non poteva intervenire in quanto in questa circostanza era prioritaria la valutazione di campo fatta da Di Bello. Sia Belotti che Milenkovic si sono resi protagonisti di reciproche scorrettezze, ho trovato poi davvero irrispettosa la sceneggiata del capitano del Torino. La squalifica di Milenkovic? Due giornate.