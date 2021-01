Non è sicuramente passato in osservato l’episodio chiave della sfida di ieri sera tra Torino e Fiorentina. Intorno al 70′ Milenkovic e Belotti vanno a contatto, in un episodio che sembra (con le dovute proporzioni) un déjà vu di quanto accaduto tra Lukaku e Ibrahimovic nel tanto contestato derby di Coppa Italia. In questo caso però la valutazione dell’arbitro è diversa, non una doppia ammonizione, ma bensì un rosso diretto al centrale viola e un giallo all’attaccante granata. Nelle pagelle del Corriere dello Sport sul giudizio di Belotti pesa moltissimo quanto accaduto. Ecco la valutazione della prova dell’attaccante, che nonostante la rete segnata arriva soltanto alla sufficienza. “Belotti, 6: Che brutta la sceneggiata. Perfino la borsa del ghiaccio, nemmeno se Milenkovic avesse un’incudine in cima al collo. In partita è presente, con l’assist per la traversa di Zaza e poi mettendosi in proprio con la rete dell’1-1.“. Lo stesso giornale non esenta da colpe il centrale serbo, ingenuo nella circostanza, ma punito ingiustamente dall’arbitro (La Moviola, Di Bello sbaglia tutto): “Milenkovic 5: Potrebbe evitare, anzi, dovrebbe evitare quel testa a testa con Belotti. Ma di sicuro non merita il rosso. Sulla traversa di Zaza sbaglia il controllo su Belotti che fa l’assist. Sale spesso nella metà campo granata.

L’analisi: “Ribery e Di Bello, ecco i protagonisti di Torino-Fiorentina”