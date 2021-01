L’analisi: “Ribery e Di Bello, ecco i protagonisti di Torino-Fiorentina”

“Franck Ribery e Marco Di Bello, ecco i protagonisti di Torino-Fiorentina. Ribery è stato il calcio: ha incantato, illuminato e segnato con la sua squadra in dieci (I NOSTRI GIUDIZI); Di Bello l’anti-calcio: dopo la giusta espulsione di Castrovilli, ha fatto il bis con Milenkovic e in questo caso il rosso non ci stava proprio.” Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport nella consueta analisi del dopo gara. Il pari strappato dai viola in doppia inferiorità numerica vale tantissimo soprattutto per la rabbia, la determinazione e l’orgoglio mostrato. Il francese è stato protagonista assoluto della gara. E’ riuscito a mandare in porta Vlahovic con due assist-gioiello nel corso dei 90’. Ma, soprattutto, ha trovato il primo centro stagionale al termine di una bellissima con Bonaventura.