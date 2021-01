PAGELLE VN: Milenkovic inguardabile, Ribery torna re. Un punto che vale più dell’oro

RIBERY 7.5: Un giocatore di una qualità differente, una spanna sopra tutti. Con la squadra in inferiorità numerica inventa, con la preziosa collaborazione di Bonaventura, un gol da cineteca. Salta tutti i granata ed infila Sirigu. Esce dopo la follia di Milenkovic.

MILENKOVIC 4: Un errore drammatico, inguardabile, sciocco ed evitabilissimo. Macchia una prestazione più che positiva con una testata stupida a Belotti (che a onor del vero accentua e non poco la caduta). Con la squadra in inferiorità numerica ma in vantaggio di un gol, un errore simile è assolutamente imperdonabile, e a conti fatti costa due punti alla Fiorentina.

