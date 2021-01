Ribery: “Nello spogliatoio c’è amarezza, ma risultato importante. Futuro? Chiedete alla società”

L’attaccante viola Franck Ribery ha parlato a Sky Sport dopo Torino-Fiorentina: “Sempre in gol nelle ultime 17 stagioni? Fa piacere, ma per me l’importante è quando la squadra gioca bene e vince. Nello spogliatoio c’è un po’ di amarezza, però difendere il vantaggio in nove contro undici è difficile, quindi dobbiamo essere contenti di questo risultato. Sostituzione? Voglio sempre aiutare la mia squadra a vincere, anche in allenamento quando perdo è un disastro. Sapevo che il mister mi avrebbe sostituito perché serviva un difensore. Mio gol? Abbiamo fatto un’azione incredibile, tanta roba, Bonaventura ha qualità, quando facciamo questi gol è bello per chi guarda e per noi. Futuro? Sono sempre felice e contento a Firenze, l’ho detto sempre, mi sento bene con città, tifosi e squadra. Siamo in una situazione difficile, ma sono sempre con la mia squadra per andare in battaglia, questa è la mia mentalità. Sono a disposizione di tutti, poi dovete chiedere alla società“.

