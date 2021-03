Il commento: “Fiorentina, c’è rischio di arrivare lunghi con la programmazione”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno per commentare le questioni più calde in casa Fiorentina:

La Fiorentina con Sarri ci ha provato. Era uno dei nomi in cima alla lista. Questi ultimi mesi hanno però allontanato Sarri dalla Fiorentina. Zero possibilità? No zero nel mercato non si può mai dire. Certamente in questo momento si sta manifestando un po’ quello che era il timore della Fiorentina, che fosse Sarri a dire di no. E non è neanche il primo no che arriva alla Fiorentina negli ultimi anni… Direttore sportivo per scegliere l’allenatore? Ricordiamo che Pradè quest’estate aveva scelto Juric e poi non è arrivato.Il Ds dovrebbe scegliere l’allenatore, ma anno scorso non è stato così. Ci possono essere anche delle scelte da parte del Presidente, guardate De Laurentiis con Sarri. Programmazione? La grande questione sulla costruzione della squadra del prossimo anno è proprio questa: quando i viola raggiungeranno la salvezza? Prima di questo sarà difficile iniziare una programmazione. Siamo ad aprile e ancora non possiamo concentrarci sulla prossima stagione, il rischio di arrivare lunghi c’è anche stavolta. Prandelli? Questione amara umanamente. Io credo che le aperture social indette dalla società arrivino nel momento sbagliato. La comunicazione sui social deve essere diretta al meglio. Dare in pasto un giocatore o un allenatore al pubblico è molto rischioso in questo momento. Bastava leggere quante offese ci fossero dei tifosi quando al termine delle conferenze stampa, Cesare si soffermava a rispondere alle domande del pubblico