Prandelli rompe il silenzio: “Passato il limite. Su di me dette nefandezze”

Cesare Prandelli non ci sta e commenta le tante voci uscite su di lui dopo le dimissioni. Il tecnico di Orzinuovi affida all’ANSA il suo pensiero:

Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta e molto dolorosa. Mi sono accorto che qualcuno non ha capito il perché del mio gesto. C’è una minoranza, ma non per questo meno importante che sta riempiendo social con nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai avvenuti

Gli “odiatori da tastiera” andrebbero stigmatizzati e non gli andrebbe dato risalto. C’è un limite a tutto ed è stato oltrepassato. Lo devo ai miei familiari, alla Fiorentina ed ai calciatori che mai mi hanno offeso o mancato di rispetto. Un appello alla responsabilità di tutti: credete alle verità, non correte dietro a fenomeni senza moralità.