Quarta racconta: “Situazione non bella. I cambi in panchina non ci aiutano”

Lucas Martinez Quarta parla al canale argentino TyC Sports e sottolinea una volta di più il suo legame fortissimo con il River Plate. Ma parla anche dell’attualità di casa Fiorentina, ecco un estratto delle sue parole (traduzione Violanews.com):

“Sono ancora molto legato a quello spogliatoio, mi sento spesso con i miei compagni e ho inviato un messaggio allo staff tecnico per congratularmi del titolo. Non troverò mai più un gruppo così ma ho preso la decisione di andarmene per continuare a crescere. Cambiare Paese non è stato facile all’inizio, poi mi sono ambientato. E’ un calcio più tattico e molto fisico, affronti i migliori attaccanti del mondo” dice il Chino, che sulla Fiorentina dice: “Siamo in una situazione non bella, la classifica non rispecchia la qualità dei giocatori. I cambi di allenatore? La squadra un po’ ne risente, diventa tutto più difficile, ma stiamo lavorando per tirarci fuori da quelle posizioni” le parole riportate da Olè. E l’agente di Quarta lancia l’allarme: “Lo vogliono tanti club”