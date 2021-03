Ag. Quarta: “Tanti grandi club su di lui già prima, pensate adesso”

Gustavo Goni, agente di Lucas Martinez Quarta, ha rilasciato un’intervista a TMW. Questo il passaggio sul calciatore viola:

Siamo contenti del livello raggiunto da Lucas, perché in un lasso di tempo breve sta mostrando le sue enormi qualità. E’ chiamato a entrare senza dubbio nell’Olimpo dei migliori. Futuro? Lucas ha uno spirito competitivo, vuol sempre vincere. Ora pensa a far uscire la Fiorentina dal posto in cui si trova e ad andare più lontano possibile ma se tante società importanti lo avevano messo sott’occhio quando era in Argentina, ora che brilla in Italia è logico che in tanti chiedano informazioni sulla sua situazione.