Altro che Chiesa: l’addio di Martinez Quarta al River è strappalacrime

Lucas Martinez Quarta non vede l’ora di iniziare la sua avventura in Europa con la Fiorentina (SCELTO IL NUMERO DI MAGLIA). Ma allo stesso tempo ha voluto esprimere il suo forte sentimento per il River Plate, club dove è cresciuto e si è affermato. Così il difensore argentino ha scritto una lunga lettera su instagram a corredo di un video con i ricordi più belli di questi anni. “È arrivato il giorno che non avrei mai immaginato sarebbe arrivato, per quanto lo desiderassi. Non immaginavo dopo tanti anni al River di dover dire addio a questa famiglia – la traduzione del suo messaggio -. (…) Non ho parole per ringraziare tutte le persone, i miei compagni, gli allenatori, i collaboratori, i dirigenti, i tecnici e i docenti delle giovanili, per tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. Sono arrivato da ragazzo che voleva realizzare un sogno e ora sono un uomo, mi hanno fatto crescere come persona e come giocatore, vi sarò eternamente grato. Oggi posso dire che River è la mia seconda casa. Non è un addio…” le parole di Martinez Quarta. Un congedo un tantino diverso da quello di Federico Chiesa, che pure allo stesso modo ha fatto tutto il percorso con la Fiorentina, ma che se ne è andato senza neanche salutare (LEGGI QUI).