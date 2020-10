Commisso/2: “Sì, Chiesa mi ha deluso, non ce lo meritiamo”. Poi sullo scudetto…

Rocco Commisso ha parlato anche della Fiorentina e delle questioni che riguardano l’attualità viola, soprattutto di Chiesa:

“Chiesa? E’ vero, mi aspettavo di più. Ancora non l’ho sentito, non ci meritiamo questo. Abbiamo perso Chiesa, abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo. Centro sportivo e città da scudetto, squadra da scudetto? Per cinquant’anni siete stati senza scudetto, a me non volete dare nemmeno tre o quattro anni. Abbiamo diciannove nuovi giocatori, voglio fare le cose come si deve, col tempo e le aspettative che ritengo giuste. Quando riporto gli esempi della Lazio, dell’Atalanta, del Napoli… andate a vedere quanto ci hanno messo. E’ più facile criticare che fare, qui siete bravi a criticare. Però ci vuole tempo, come ho fatto con la Mediacom, quindi abbiate pazienza. Le critiche che sono state fatte non mi vanno bene”.

