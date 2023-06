Igor non sale sul pullman con la squadra: il motivo e la destinazione

La Fiorentina è atterrata a Peretola alle 4 notte. La delusione sui volti dei giocatori era inevitabilmente evidente. La sconfitta contro il West Ham pesa molto, com'è giusto che sia. Mentre la squadra raggiungeva il pullman, Igor ha preso una strada differente. Il brasiliano, protagonista in negativo della finale, ha raggiunto qualche amico. Come raccolto dalla nostra redazione, il difensore non raggiungerà la squadra ma volerà in Brasile dalla famiglia. I giocatori viola da oggi, sono liberi da impegni.