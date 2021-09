Iachini: “Italiano, la società ha scelto bene. Io 10° con il Covid e senza tifosi”

Il tecnico: "Questa Fiorentina con i rinforzi e con il sostegno dei tifosi viola può sicuramente scalare delle posizioni in classifica"

Beppe Iachini torna a parlare dopo l'intervista rilasciata due settimane fa. A seguire vi riportiamo i passaggi più interessati delle dichiarazioni concesse dall'ex tecnico e giocatore viola a Il Brivido Sportivo: "I tifosi viola sono un valore aggiunto, è bello rivederli al Franchi. Commisso? Resterò per sempre grato al Presidente per avermi dato l'opportunità di allenare la Fiorentina. Ha fatto una grande campagna acquisti a cominciare da chi è rimasto, come Vlahovic e Milenkovic, due grandi colpi. E' la conferma di quanto Commisso abbia voglia di far crescere la sua creatura".