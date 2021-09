Graziani: “Iachini ha peggiorato la squadra, ma con Italiano l’Europa è lì”

Il confronto fra i due allenatori è impietoso, e si nominano obiettivi impensabili fino a poco tempo fa

"Le tre partite giocate fino ad ora sono state significative. L'unica sconfitta è stata seguita dai complimenti di uno come Josè Mourinho... I sei punti sono strameritati, forse anche qualcosa di più. Italiano ha rivitalizzato un gruppo di giocatori che l'anno scorso sembravano degli zombie. A parte Vlahovic, la cui esplosione va attribuita a Prandelli. Mi dispiace per Iachini, ma Beppe ha peggiorato la squadra. Adesso la Conference League è alla portata. Lo spogliatoio funziona, e questo è fondamentale per la riuscita della stagione. la bravura di un allenatore sta nel saper prendere ognuno de circa 25 giocatori in rosa nella maniera migliore, che è diversa da persona a persona. Maleh? Andiamoci piano. Con me Callejon avrebbe giocato molto di più anche l'anno scorso: guarda caso con Italiano gioca fisso. Duncan, Bonaventura e Biraghi stanno rinascendo, e non è un caso".