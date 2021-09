Torreira un anno dopo: Italiano più fortunato di Iachini. Che traffico in mezzo

Il centrocampista è finalmente arrivato a Firenze

La Gazzetta dello Sportscrive che Lucas Torreira era una richiesta di Iachini per il suo centrocampo l'estate scorsa. Al posto dell'uruguayano è arrivato Bonaventura, giocatore ottimo ma assai diverso per caratteristiche. Un anno dopo, Italiano ha avuto più fortuna e ha accolto il suo nuovo regista, che va a completare un reparto in cui c'è abbondanza: il gioco delle coppie ha due partecipanti in più, ossia Duncan e Amrabat, che sembravano poter partire ma alla fine sono rimasti.