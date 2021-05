Iachini/2: “Serve ancora attenzione. Lazio? Ribery provava a calmarmi, ma io…”

E su Malcuit il tecnico ha aggiunto: "Abbiamo dovuto lavorarci a livello di conoscenza. Ha pagato il fatto di essere un po' indietro"

Redazione VN

Dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, mister Beppe Iachini si è dedicato al consueto botta e risposta virtuale con i tifosi. Queste le sue parole trasmesse in diretta sul canale Instagram ACF.

Sul sorriso di Ribery in panchina: "Mister non si faccia cacciare perché abbiamo bisogno di lei, anche nella prossima partita. L'ho mandato a quel paese ma era una battuta (ride, ndr). Mi ero un po' rammaricato per certe cose della partita".

Sulla vittoria contro la Lazio: "E' stata determinante ai fini della classifica. Dispiaceva per non essere riusciti a fare una grande gara a Bologna. E' andato tutto per il verso giusto sabato scorso, bene così".

Su Malcuit: "Abbiamo dovuto lavorarci a livello di conoscenza. E' importante lavorare con continuità, il ragazzo ha pagato il fatto di essere un po' più indietro rispetto agli altri. Si sta preparando e allenando bene, vedremo nelle prossime partite".

Se ci sarà spazio per qualche ragazzo della Primavera nelle ultime gare di campionato: "Mi piacerebbe, ma prima pensiamo a portare la nave in porto. L'ho fatto l'anno scorso e sto pensando di farlo anche in queste ultime partite".

Se è più importante la parte mentale o fisica: "Le partite vanno preparate a livello di testa perché la condizione fisica ormai resta quella. Servono attenzione e ferocia, la serie A è così. Serve sempre fare la partita perfetta".