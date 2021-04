Iachini/2: “Da sempre tifoso viola. Kokorin ancora out, Quarta deve migliorare”

Il tecnico ha parlato anche della Primavera: "Ci sono diversi ragazzi della Primavera che hanno le qualità giuste per fare una carriera"

Redazione VN

Dopo la conferenza stampa virtuale, mister Beppe Iachini ha risposto su IG anche ad alcune domande poste dai tifosi della Fiorentina.

Su cosa portiamo a Bologna della gara contro la Juventus: "La consapevolezza di aver fatto una grande partita contro una squadra importante. La squadra ha tenuto bene sotto l'aspetto mentale senza rinunciare a cercare il gol, sono valori che ci dovremo portare avanti anche nelle prossime partite".

Su cosa teme più del Bologna: "E' una squadra che si conosce bene e organizzata, ha grande qualità in tutti i reparti. Servirà l'atteggiamento giusto da parte dei nostri ragazzi per fare un gara di spessore. Dovremo approcciarla bene".

Su come ha preparato la gara: "L'abbiamo preparata sapendo dell'importanza della gara. Dovremo essere bravi a non far emergere troppo la qualità degli avversari ma anche a fare bene quando avremo la palla tra i piedi. Contano l'atteggiamento, la mentalità e la concentrazione nell'arco di tutta la gara. Stiamo lavorando in tutte le fasi e di partita in partita stiamo crescendo".

Sulla media punti: "Ovviamente vogliamo migliorare, abbiamo sempre approcciato le partite in maniera propositiva. A volte qualche episodio non è andato per il verso giusto. Stiamo lavorando sotto l'aspetto tattico e mentale".

Su Kokorin: "Sta lavorando ancora in maniera differenziata per recuperare da una problematica. Da quando sono arrivato non l'ho ancora avuto a disposizione in allenamento".

Su Martinez Quarta: "E' un giovane molto interessante, sta lavorando e crescendo perché ha un po' meno conoscenza rispetto agli altri dei movimenti della linea difensiva. Stiamo lavorando per portarlo ai livelli degli altri".

Sul ritiro anticipato: "Mi ha fatto piacere questa scelta di questa squadra, una bella idea perché la partita è importante per diversi motivi. Bene così".

Sulla Primavera e Spalluto: "Ci sono diversi ragazzi della Primavera che hanno le qualità giuste per fare una carriera. Ognuno ha il suo percorso, ma resta il bel risultato centrato".

Su quale squadra tifava da piccolo: "Sono sempre stato affezionato alla Fiorentina, ma anche alla squadra della mia città, l'Ascoli".

Sulla finale di Coppa Italia con il pubblico: "Il pubblico ci è mancato tanto in questo anno. Noi, come Fiorentina, sappiamo quanto siano importanti i nostri tifosi. Senza di loro serve ancora più attenzione e concentrazione da cercare dentro di noi".