Mistero Kokorin: che fine ha fatto? L’attaccante russo è ancora indisponibile

Kokorin è tornato a Firenze da circa tre settimane per seguire il suo programma di ripresa, ma di rivederlo in campo ancora non se ne parla

Redazione VN

Che fine a fatto Sasha Kokorin? L'attaccante russo arrivato durante l'ultimo mercato non si è più visto dopo l'infortunio muscolare patito a inizio marzo, durante la gara contro la Roma. Kokorin - dopo un periodo di riabilitazione a Villa Stuart, a Roma - è tornato a Firenze da circa tre settimane per seguire il suo programma specifico di ripresa che pur facendo progressi non gli ha permesso ancora di tornare a lavorare con il resto dei compagni.

Per lui, fino ad oggi, si contano appena 77' con la Fiorentina, dal suo arrivo a gennaio, ovvero il totale di cinque convocazioni con tre presenze e due panchine. Viene da chiedersi se Iachini riuscirà ad averlo a disposizione da qui alla fine del campionato. A sottolinearlo la situazione dell'ex Spartak Mosca, stamattina, è Il Corriere dello Sport-Stadio.