Dal CS: Kokorin e Borja ancora a parte, due dubbi per Iachini

Le ultime sulla preparazione della Fiorentina alla trasferta di Bologna, con i dubbi di formazione per Iachini

A tre giorni dalla gara con il Bologna al "Dall'Ara", il Pentasport di Radio Bruno effettua il consueto punto dal Centro Sportivo "Davide Astori". Per la Fiorentina seduta mattutina, diretta da Iachini e il suo staff, in vista della partita di Bologna. In programma le classiche esercitazioni tattiche e partitelle in famiglia, per provare la formazione. Borja Valero e Kokorin lavorano ancora a parte. Bonaventura torna a disposizione dopo la squalifica e ritroverà una maglia da titolare. I due dubbi di formazione riguardano Biraghi ed Igor per la fascia sinistra, mentre a centrocampo c'è da capire chi resterà fuori dei 4 a disposizione. Col ballottaggio che sembra riguardare in particolare Castrovilli e Pulgar. Non sono comunque da escludere sorprese, per completare il reparto in cui solo Bonaventura è sicuro del posto.