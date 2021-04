Bettarini: “Viola, cambia in difesa. Ribery? Sì, ma con un contratto a step”

L'intervista al doppio ex della gara di domenica

Per avvicinarsi alla sfida in programma questo fine settimana al “Dall’Ara” tra Bologna e Fiorentina, nel Corriere Fiorentino troviamo un’intervista esclusiva al doppio ex della gara Stefano Bettarini. Il noto personaggio televisivo non si aspettava, rose alla mano, una Fiorentina così in difficoltà. Ma, allo stesso tempo, spiega come i cambi in panchina abbiano creato confusione in quanto Iachini e Prandelli abbiano idee di calcio completamente diverse. Per questo per Bettarini non ci sono dubbi: “Andava fatta una scelta e portata avanti. Ora l’obiettivo è la salvezza e poi un nuovo allenatore”. E questo chi potrebbe essere? I due profili preferiti dall’ex difensore sono Gattuso e De Zerbi. Il primo perché ha uno stile di gioco ben visibile che rispecchia anche il giocatore che era. Il secondo perché insieme a Gasperini gioca il miglio calcio in Italia. In seguito un excursus sul reparto di Stefano: la difesa (Reparto che potrebbe subire una vera rivoluzione). Questa la sua analisi: “Non mi fanno impazzire Milenkovic e Pezzella, perciò la prima cosa che farei è di cercare due centrali forti, lasciando andare il serbo che non rinnova. Caceres invece il suo lo fa sempre anche grazie all’esperienza e lo terrei insieme agli altri.” Infine un "consiglio" sul futuro di Ribery, sul quale non si "svenerebbe" per il rinnovo : "Gli proporrei un contratto a step, in base alle presenze e ai gol"