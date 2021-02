I dirigenti viola sono a Firenze, niente Milano. Al CS arriva l’ultimo rinforzo per la Primavera

Era nell’aria, ma come appreso da Violanews.com Joe Barone e Daniele Pradè sono rimasti a Firenze in quest’ultimo giorno di mercato. Non arrivano smentite sull’affare Rosati, i dirigenti viola gestiranno le ultime operazioni direttamente dal loro quartier generale.

Intanto, ecco arrivare al CS Pietro Giordani, il nuovo difensore della Primavera di Aquilani, che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Per lui via libera all’aggregazione al gruppo squadra dopo il tampone.

Ecco tutte le operazioni dell’ultima giornata di mercato