Il mercato in entrata sembrava chiuso, invece, secondo quanto riporta Sportitalia, sarebbe in via di chiusura l’affare col Torino per Antonio Rosati. Il portiere, già stato alla Fiorentina nel 2014 e nel 2015, sembrerebbe così pronto a fare il secondo ritorno a Firenze. Brancolini è in uscita, ultimamente non viene più convocato in prima squadra, e così si profila il ritorno del portiere che parò quel famoso rigore a Cerci…

Segui con noi tutto il mercato della Fiorentina