Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, la Fiorentina ha ormai chiuso per il sostituto di Dalle Mura, partito in direzione Reggina. Si tratta di Pietro Giordani, difensore classe 2002 proveniente dal Frosinone. Per Giordani già un esordio in prima squadra con il Padova in Coppa Italia, adesso rinforzerà la formazione di Aquilani.

Segui tutto il mercato della Fiorentina in questo ultimo giorno di trattative