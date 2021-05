I consigli di Sconcerti: “Rocco dia un segnale. Vlahovic ti capita ogni 20 anni”

Così l'editorialista del Corriere della Sera

"Oggi tanti giornali davano Sarri alla Roma con annesse formazioni. Ci dobbiamo rendere conto che dalla Roma non filtra nulla, stessa cosa alla Fiorentina in cui sono successe diverse cose. Prandelli, ad esempio, è un caso emblematico: nessuno sa perché abbia mollato. Fossi Commisso, comunque, andrei subito a Figline. Per prendere Juric si aspetta la settima sconfitta del Verona? Ci si poteva pensare prima. Serve un segno da parte sua che dimostri che tiene alla squadra. Capisco che sono i calciatori a scegliere, ma un Vlahovic ti capita una/due volte ogni vent'anni."

"Lotta salvezza? Sono un tifoso ansioso, non sarò tranquillo fino alla fine del campionato. La Fiorentina dovrebbe ispirarsi all'Empoli oggi promosso in A? Direi di no, brucerebbe la città. Va bene avere la stessa competenza, ma non la medesima filosofia. Il fenomeno è Corsi a Empoli. Sono una scuola che i Viola non possono frequentare, il parco clienti di Firenze è totalmente diverso."