Serie B – Colpaccio dell’Empoli a Frosinone, il Lecce di Corvino non va oltre il pari

La nuova stagione in cadetteria parte alla grande per il nuovo Empoli del tecnico Dionisi. Gli azzurri – con il viola Aleksa Terzic titolare come terzino sinistro – a sorpresa hanno espugnato il campo del favoritissimo Frosinone di Alessandro Nesta, vincendo 2-0. La maggior parte delle altre gare disputate ieri pomeriggio sono terminate in pareggio, tra cui il neo-retrocesso Lecce del direttore sportivo ex gigliato Pantaleo Corvino: i salentini hanno chiuso 0-0 in casa contro il Pordenone. Stasera debutto del Pisa, in casa della Reggiana.

-> CLICCA PER LEGGERE TUTTI I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI SERIE B

—————

CLICCA PER LEGGERE:

-> RISULTATI E CLASSIFICA “SERIE A”

-> RISULTATI E CLASSIFICA “PRIMAVERA 1”

-> RISULTATI E CLASSIFICA DI “SERIE A” FEMMINILE