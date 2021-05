Nardella: “Clima giusto, grazie a Barone. Viola Park struttura unica in Italia”

L'intervento di Nardella durante il Pentasport: "Il nostro obiettivo è consegnare a Commisso uno stadio che sia all'altezza del progetto della Fiorentina".

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi: "Secondo me l'incontro di oggi è un bel segnale, un bel messaggio di collaborazione e di unità. Devo ringraziare in particolare Joe Barone che si è molto attivato per creare il clima giusto, ne sono felice. Credo sia stato importante vederci tutti insieme, istituzioni e società. Io sono sempre per il gioco di squadra, ognuno ha il suo compito e le proprie responsabilità. Oggi con Commisso abbiamo parlato anche del parcheggio di Bagno a Ripoli, un parcheggio con più di 400 posti auto che sarà fondamentale per far vivere il Viola Park, che sarà secondo me il centro sportivo più bello d'Italia, forse il più bello d'Europa. Se abbiamo parlato di Stadio? Abbiamo fatto una battuta, ho detto a Commisso che il Viola Park è in un'ottima posizione per raggiungere il Franchi, lui ha sorriso. Da tifoso lavoro per dare una mano. Il nostro obiettivo è consegnare a Commisso uno stadio che sia all'altezza del progetto della Fiorentina".