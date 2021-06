Houston, abbiamo un problema

La Fiorentina sta confermando di avere difficoltà operative e gestionali. Per diventare un club importante servono idee chiare e credibilità

La celeberrima frase dell'Apollo 13 si presta bene a raccontare la stretta attualità di casa viola. E anzi... i problemi sono più di uno. La Luna della Fiorentina, per restare in metafora, è un nuovo ciclo che possa portare la squadra a competere - finalmente - per orizzonti europei, mettendosi alle spalle gli errori delle prime due stagioni della gestione Commisso. Le premesse però non sono certo incoraggianti: il clamoroso caso Gattuso (senza precedenti), il probabile "accompagnamento" di Antognoni verso l'uscita e la telenovela Italiano, che rischia di finire male (anche per lui) .

Situazioni che confermano - come minimo - una difficoltà di gestione e di operatività della società viola, già emersa nei due anni scorsi. La scelta di Commisso di lasciare pressochè invariato l'assetto dirigenziale aveva già destato perplessità e adesso la fiducia dei tifosi nei confronti di Barone e Pradè sta calando ulteriormente (dare un occhio, per credere, ai commenti su Violanews o sui canali social della Fiorentina). Certo, le sorti della prossima Fiorentina non sono compromesse e magari alla fine Italiano arriverà. Ma la strada per (ri)costruirsi un'immagine e una credibilità di un certo tipo appare lunga e in salita. Quasi come la traiettoria dell'Apollo 13. L'EX VIOLA: "SE NON ARRIVA ITALIANO SARA' UN DRAMMA"