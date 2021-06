De Sinopoli (ATF): “Tifosi da riconquistare. Antognoni deve restare”

Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini: "In questi due anni i risultati sono stati deludenti, ma era giusto dare tempo. Ora ci aspettiamo risposte"

"C'è un valore identitario, un valore storico, che viene prima di tutto. Antognoni lo rappresenta in pieno e deve stare dentro alla società. Stare col fiato sul collo sulla società in un momento delicato della trattativa rischia di fare peggio che meglio, ci sono già stati degli striscioni e ci faremo sicuramente sentire ancora se le cose non dovessero andare per il meglio. Naturalmente nel rispetto della Fiorentina, ma soprattutto nel rispetto della figura di Antognoni.