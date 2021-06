Gattuso, non c’è Mendes alla base dell’addio. Immobilismo e la lite: il punto

Non l'ingerenza di Mendes, ma la paura che la sua idea non potesse essere messa in pratica alla base dell'addio di Gattuso dalla Fiorentina

Redazione VN

Sul Corriere Fiorentino si torna sull'addio di Rino Gattuso e sulla volontà del tecnico di dare a tempo debito la sua versione del divorzio anticipato con la Fiorentina. Secondo il quotidiano, la società aveva promesso all'allenatore un ruolo da manager e un proprio staff per lo scouting per aiutare la società nella ricerca dei calciatori. Dalle videochiamate però, Gattuso avrebbe percepito tutt'altro, ovvero un certo immobilismo che lo ha portato a farsi delle domande. Da lì poi si è arrivati alla separazione istantanea, con la rottura insanabile che sarebbe arrivata nelle riunioni di mercato.

Un confronto duro, che lo avrebbe portato a scontrarsi direttamente con la famiglia Commisso. Una versione dunque diversa da quella fatta trapelare dalla Fiorentina, che dava la colpa all'ingerenza pesante del potente Jorge Mendes e alle richieste eccessive per Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes. La storia però depone in favore di Rino: nessun giocatore della scuderia portoghese è stato acquistato dal Napoli o dal Milan.