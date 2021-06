Per Italiano solo la clausola, per i collaboratori si pensa ad una contropartita

La Fiorentina continua a lavorare per il futuro allenatore, che sembra sempre più essere Vincenzo Italiano

La Fiorentina non ha mollato la pista che porta a Vincenzo Italiano, designato come nuovo tecnico. La giornata di ieri, che per qualcuno poteva essere quella decisiva, è stata interlocutoria ma non ha fatto registrare un sostanziale stop alla trattativa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sembra sempre più difficile che lo Spezia liberi l'allenatore senza il pagamento della clausola per intero, questione diversa per lo staff. Per il quotidiano, infatti, Italiano lavora insieme ad 8 persone, e per non far pagare la penale a tutti, i viola dovrebbero inserire una contropartita. Le trattative vanno avanti, ma la sensazione è che i prossimi giorni siano decisivi.