Antognoni, nove giorni per evitare lo strappo. Pochi margini per ricucire

Difficile che il rapporto venga ricomposto: Antognoni non ha gradito il ruolo "rimodulato" dalla Fiorentina, addio vicino

Nove giorni per evitare un divorzio che farebbe rumore e l'attesa per un eventuale nuovo incontro tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina che difficilmente ci sarà. Come scrive La Nazione, l'Unico 10 starebbe pensando ad una lettera aperta per rendere noto il suo punto di vista una volta terminato il rapporto di lavoro con il club. I viola, dalla loro, sono ancora in attesa di una risposta dopo la prima offerta proposta formulata da Joe Barone. Proposta che - scrive il quotidiano - non era stata accolta in maniera entusiasta da Antognoni, poco stuzzicato dalla prospettiva di un incarico all'interno dello scouting per scoprire nuovi talenti, con annessa rimodulazione del compenso. Da parte del club viola si era pensato di valorizzare le intuizioni e le conoscenze affinate da Antognoni anche in ambito Federale, ed è proprio lì che potrebbe riprendere il suo lavoro una volta terminato il contratto il 30 giugno.