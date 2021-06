Il prossimo colpo di Burdisso: fari puntati ancora sull’Argentina

De La Vega, De La Cruz, Thiago Almada, Weigandt, Senesi: il mercato viola parla argentino grazie a Burdisso

Non solo Nico Gonzalez, adesso Burdisso metterà sotto la lente d'ingrandimento quei giocatori studiati da vicino dopo l'esperienza al Boca Juniors. Sulla lista de La Nazione il primo è Pedro De La Vega, esterno classe 2001 tutto corsa e dribbling in possesso di passaporto comunitario, che fa della rapidità il suo punto di forza. Occhio anche a Nicolas De La Cruz, uruguaiano del River che può fare sia il trequartista che la mezzala la cui dote principale è il tiro dalla distanza. Sempre sulla trequarti intriga Thiago Almada del Velez, ventenne dotato di tecnica sopraffina e di un controllo del pallone pressoché perfetto. Per la difesa due nomi che ricorrono in questi giorni: Marcos Senesi del Feyenoord che piace anche al Napoli e Marcelo Weigandt, rientrato al Boca dopo il prestito al Gimnasia La Plata. Burdisso sfoglia la margherita e studia il prossimo colpo per la Fiorentina.