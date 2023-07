Guetta: “Parisi alla Fiorentina? Sarebbe un upgrade rispetto a Biraghi”

"La situazione stadio è molto ingarbugliata. Nessuno ha appoggiato la scelta di Commisso di costruire un nuovo impianto e ora vedo difficile trovare una soluzione. Aumenti abbonamenti? Sarebbe stato meglio fare qualcosa di graduale. Parisi? Non credo a scambi con Terracciano, la Fiorentina lo dovrà pagare. Ovviamente sarebbe un upgrade rispetto a Biraghi. In porta poi porterei un profilo migliore di Cerofolini senza però andare su un giocatore già in là con l'età come Handanovic. Non mi sembra male il nome di Livakovic, così come anche quello di Perin. Lascerei invece perdere l'opzione Audero.Dia? Non può essere preso come terminale offensivo singolo. E' un'ottima seconda punta, ma ai viola serve un centroavanti. Futuro di Jovic? Secondo me Barone con le sue parole di stima sul serbo ha fatto un po' di pretattica. Castrovilli? io non gli rinnoverei il contratto a 2,5 milioni, anche a costo di perderlo. Tanto sono convinto che arriverebbe comunque qualcuno in grado di dargli pure di più. Futuro di Biraghi? Non ha fatto una stagione meravigliosa ma sufficiente si, ha fatto tanti assist ma dalla sua parte attaccano sempre. Non so cosa succederà se dovesse arrivare anche Parisi dal suo lato".