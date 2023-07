Franchi, ora c’è uno spiraglio: Firenze può fare come Venezia

La soluzione

Chiusa la porta definitivamente al finanziamento del Franchi con fondi Pnrr o del Piano nazionale complementare (Pnc), la soluzione è il travaso dei fondi: dirottare pur di non perdere i 55 milioni europei su progetti in linea con i Pui cioè “rigenerazione delle periferie metropolitane” e piazzare le risorse comunali risparmiate sul restyling dell’impianto. «Dopo che è stata trovata una soluzione per Venezia non si può non trovare una soluzione anche per Firenze», commenta il sindaco Nardella. «Bene la precisazione di Abodi, al lavoro per un progetto sullo stadio che non costi oltre i 130 milioni a disposizione e dei progetti di riqualificazione delle aree intorno allo stadio che possono impegnare i 55 milioni che il ministro ha promesso arriveranno». Sul restyling servirà un lavoro di spending review ma, chiarisce, rimane centrale «la copertura dell’impianto: si faccia un progetto individuando con una perizia quanto costa, deve essere una priorità».