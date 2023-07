Al Viola Park manca… l’agibilità. Quali le ipotesi per i tifosi gigliati?

Sta per cominciare ufficialmente la nuova vita della Fiorentina, visto che a giorni sarà inaugurato il Viola Park con l'inizio del ritiro di tutte le squadre viola. Sabato prossimo il primo test in famiglia con la Primavera darà il via ufficiale alle amichevoli, ma resta un'incognita ancora da definire. Come scrive Repubblica, infatti, a una settimana dall'avvio manca l'agibilità per i tifosi . Il nuovo centro sportivo ha infatti strutture adeguate per accogliere i tifosi, ma è ancora in cantierizzazione e deve fornire ai sostenitori viola la possibilità di entrare con tutta la sicurezza del caso.

Le ipotesi

Il quotidiano mette sul piatto alcune possibilità: aperture per 3.000 persone, oppure ridotta a 1.000 con porte chiuse (da scongiurare il più possibile). Altro tema: in caso di ok chi potrà entrare? Prelazione per gli abbonati Pro? Eventualmente, qualora non ci fosse la possibilità di assistere alle partite ci sarebbe il problema di gestione dei tifosi all'esterno del centro sportivo, soprattutto per le gare con Parma e Catanzaro di fine luglio soprattutto per motivi di ordine pubblico. La gestione del quotidiano, infatti, non dovrebbe essere un grosso problema, ma queste due amichevoli saranno subito un bel test prima dell'inaugurazione ufficiale della stagione.