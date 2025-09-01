Guetta netto: “Chi contesta Kean capisce poco di calcio o non tifa Fiorentina”

David Guetta, direttore del Pentasport di Radio Bruno e storica voce viola, ha commentato il pareggio con il Torino di Baroni. Ecco la sua opinione sulla prestazione di Moise Kean, ma non solo: (LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI.IT)
Bisogna armarsi di una virtù sconosciuta ai più e proprio estranea ai tifosi, la pazienza. Bisogna invece averne perché non cambio idea: questo organico è il più forte dell’era Commisso e Pioli il miglior tecnico, anche se ancora la sua mano si vede poco. Non esiste invece un problema Kean, pur sapendo che con lui in condizione avremmo almeno due punti in più in classifica, ma chi comincia a contestarlo per queste prestazioni insufficienti meriterebbe due campionati con Cabral e Nzola al centro dell’attacco
