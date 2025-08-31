Asllani (c.s.): “La Fiorentina non era una piazza disponibile. Non mi ha chiamato”

Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Sono un po' stanco, oggi penso di aver fatto bene dal punto di vista fisico. Oggi dovevamo saper soffrire e non era facile. Il mio impatto con il Torino? I tifosi sono liberi di fare ciò che voglio, penso che la squadra abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Non ho ricevuto una chiamata della Fiorentina, non era una piazza disponibile. Ho scelto la piazza dove potevo dare meglio di me. Torino per me il posto perfetto, mi mancava giocare. I gol? Li posso fare, ma oggi dovevo marcare Gudmundsson.
