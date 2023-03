Grassia: “Brekalo ha grandi qualità. Arbitraggio? Ieri un errore grave”

Sulla Fiorentina

"Credo che la Fiorentina sia migliorata non solo nella fase di realizzazione, ma soprattutto perché è una squadra solida in fase difensiva e di possesso. Vedendo la partita come quella contro il Lecce, secondo me ci vorrebbe più cinismo per non soffrire fino in fondo. Ieri poi ho visto anche un pizzico di egoismo, soprattutto da parte di Sottil alla fine che poteva passarla meglio ai compagni che accorrevano. Sono curioso poi di vedere di più Brekalo, perché secondo me ha grande qualità. Mandragora? Non è un play, è un interno e come tale è un buonissimo difensore. L'arbitraggio? Non capisco perché le spinte in area non vengono punite. Quella su Gonzalez era palese".