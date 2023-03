Bocci: “Amrabat? Il migliore. Jovic? Non mi convince il suo caso”

"Poco tempo fa la partita contro il Lecce la Fiorentina non la avrebbe portata a casa. Aver vinto una partita così vale triplo, non doppio. La Fiorentina ha saputo trovare il gol non rischiando praticamente mai".

Sui singoli

"Amrabat? Deve catturare i palloni e dare equilibrio. In questo mestiere non ne vedo altri più forti. Da quando è cresciuto Mandragora è cresciuto anche lui. Insieme a Nico Gonzalez per me è stato il migliore contro il Lecce, anche se ha sbagliato un gol facile. Kouame? Fa tanti errori ma dà sempre tutto. Ha patito la marcatura alta di Baschirotto contro il Lecce, ma si è spremuto comunque per la squadra. Jovic? Mi ha sorpreso che è dovuto andare a Madrid in un periodo così delicato. Mi convince poco questo caso. A livello di gioco continuo comunque a credere che sia meglio di Cabral. Oggi però Cabral è più funzionale al gioco di Italiano".