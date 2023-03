Bonaventura: “Contenti per i risultati, ma il periodo importante inizia ora”

Il centrocampista: "Sosta utile per riposare, poi si deciderà tutto"

A margine della cerimonia di apertura della Viareggio Cup, in cui ha letto il "giuramento" del torneo, Giacomo Bonaventura ha concesso alcune dichiarazioni ai media presenti tra cui Violanews.com. Queste le sue parole:

"Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, ora dobbiamo recuperare energie durante la sosta in vista dell'ultima parte della stagione. Adesso entriamo nel vivo di tutte le competizioni e dovremo farci trovare pronti. Nello spogliatoio c'è stata sempre una costante nel lavoro che alla fine ci ha permesso di trovare una condizione buona. Dobbiamo continuare così perchè adesso inizia la parte più importante e decisiva della stagione. Il Lech Poznan? Non l'abbiamo ancora studiato, lo faremo a tempo debito, sappiamo che non sarà una sfida facile".