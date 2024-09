Gosens: “Critiche? Le accettiamo, ma anche i calciatori sono persone”

Un messaggio per gli utenti: dietro a un profilo, c’è una persona. C’è sempre il modo di dire un concetto nel modo giusto. Siamo calciatori ed è giusto che qualcuno non sia d’accordo con la nostra prestazione. C’è sempre il modo per far accettare una critica, non c’è nessun problema in questo. A volte ho la sensazione che là fuori si dimentichi che c’è una persona che ci tiene dietro a quel profilo. Che legge i commenti e sta male. E non ho la sensazione che se ne rendono conto