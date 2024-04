Gli auguri di Giani ad Antognoni: “Un simbolo dei valori sportivi in Toscana”

Giancarlo Antognoni compie 70 anni, non sono stati pochi gli auguri fatti da ex calciatori e istituzioni. Pochi minuti fa anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani con un post su Facebook ha voluto fare gli auguri all'Unico Dieci. La didascalia del post recita: "Un campione in campo e fuori, auguri a Giancarlo Antognoni! Firenze e la Fiorentina celebrano i tuoi 70anni con la tua dedizione alla maglia e alla città. Sei un vero simbolo dei valori sportivi autentici in Toscana"