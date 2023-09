Giorgetti: “Italiano evoluto. Terracciano soffre alternanza. Quarta è Mr.Wolf”

Italiano? "La mia impressione è che abbia impostato la squadra in modo funzionale, parametrato all'avversario che hai di fronte. Lo si è visto con la scelta di inserire Arthur a gara in corso e non solo. La scelta di Duncan ha pagato etc. Italiano sta imparando ad evolversi, intravedo la volontà di leggere le partite a seconda di chi si trova di fronte. Italiano deve essere bravo a sfruttare Quarta come jolly, lo abbiamo visto soffrire in certi frangenti negli ultimi mesi. Se gli dà questo ruolo multifunzione lo responsabilizza, lo toglie da avere un compito specifico che lo mette in condizioni di fare brutte figure da ultimo uomo. Utilizzarlo come Mister Wolf, colui che risolve i problemi, così può essere un valore aggiunto".

Terracciano? "Il voto insufficiente è lo stesso per tutti, frutto di un'insicurezza su entrambi i goal subiti, soprattutto sul secondo. Non vorrei che questa alternanza durasse ancora a lungo. La concorrenza non sta dando dei frutti eccezionali e mi sembra che lui la stia soffrendo più del solito. Un portiere deve essere determinante su quei due/tre interventi a cui è chiamato nel corso della partita".

Dodô? "Continua il suo viaggio nel grigiore, me lo aspettavo più in forma e invece non gli riescono le ripartenze dal basso a cui ci aveva abituato. Mi hanno stupito in negativo i tanti passaggi, anche ravvicinati, che ha sbagliato".

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A FIORENTINA VS ATALANTA

