Von..ci posso credere – Dopo la canonica, diamo un tetto alla chiesa!

Mi perdoneranno i priori e i fedeli, per coloro che amano il calcio la fede per una squadra, per la citta' che rappresenta, mi porta a questo fantasioso paragone. La canonica e' il Viola Park, luogo di preparazione, di programmazione, di silenzio, dove Don Vincenzo prepara minuziosamente ogni mossa, si confida con la perpetua, tutti i suoi discepoli lo seguono attentamente. Si passa poi alla nostra (Chiesa) di viale Paoli, dove si eseguono le Funzioni, dove migliaia di fedeli provengono da tutta Italia per stare vicino alla sua passione, qui canta il coro della Curva Fiesole, coro antico che il 14 ottobre 2023 compiera' 50 anni, coro composto da persone di ogni sesso ed eta', coro che e' alla merce' di sole infuocato e temporali devastanti ma su di loro ci puoi sempre contare, spingono la fede sempre e comunque. Penso che se riuscissimo a regalare un tetto a questo spettacolo, possibilmente in tempi ragionevoli, la squadra ne trarrebbe un beneficio unico, quando poi i ragazzi in campo hanno bisogno della spinta decisiva, si accende anche la Maratona, che oggi e' frequentata da tutti coloro che vengono dalla scuola del coro della Fiesole. Firenze, al momento, ha una componente sola da scudetto, sono i suoi fedeli, coloro che la amano in ogni maniera, che la criticano anche per troppo amore, spero che quanto prima ,sia la componente amministrativa della citta' e della societa' viola, si adeguino alla grandezza dei suoi fedeli.... Firenze lo merita!!! un tetto sulla testa ci porterebbe sul tetto del campionato.

Bravo Mister

Sono convinto che Vincenzo Italiano, sarebbe un dipendente perfetto, qualsiasi lavoro sarebbe chiamato a svolgere, e' un martello, un perfezionista, un uomo caloroso, che non accetta compromessi, o lavori sodo oppure ti devi adeguare ,come tutti gli allenatori, in tutte le categorie, ha le proprie teorie e la propria filosofia. Questa prefazione perche' le persone che mettono tutto loro stessi nel lavoro avranno sempre il mio supporto. Penso che sia il valore aggiunto della Fiorentina, che i giocatori viola ne traggono tanti benefici dai suoi insegnamenti, dalla sua determinazione psicologica. Vederlo, a fine partita, sotto la Fiesole a calciare palloni ai tifosi, e' stata una grande soddisfazione, un tributo meritato per un professionista che mette tutto se stesso per far veleggiare la barca viola. Logicamente anche lui e' a conoscenza che deve migliorare sull'aspetto difensivo, che si dovrebbe calmare un po in panchina per acquistare lucidita' nelle scelte, in partita in corso, pero' e' un uomo del quale mi fido ciecamente e non accetto tante critiche cattive e preventive. Se fossi un presidente di una societa' prestigiosa della serie A , cercherei di portarlo da me per affidargli una squadra ottima, condita da campioni e ottimi giocatori, spero che Commisso raccolga questo consiglio e gli , e ci, regali un team sempre piu' forte.