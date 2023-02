Giorgetti: “Con la Juventus non chiedo il risultato, ma una grande prestazione”

Il giornalista e firma de La Nazione Angelo Giorgetti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della sfida di domani tra Juventus e Fiorentina: "La Fiorentina in questa stagione è stata una squadra che non ha mai vissuto la continuità. L'appuntamento da non sbagliare è quello di giovedì contro il Braga. La mossa di oggi dei tifosi è stata preventiva, per capire la situazione nello spogliatoio viola e rammentare l'importanza della sfida di domani".

Sulla partita contro la Juventus

"Questo Juventus-Fiorentina arriva in un momento di calma particolarmente modesta, ma penso che sia veramente importante per i viola, perché intorno al club la situazione è molto accesa. Se non sbagli la partita puoi arrivare a Braga con una pressione diversa, soprattutto a livello mentale. Tra i Vlahovic, i Chiesa e le recenti parole di Commisso sarebbe importante far bene. Domani non chiedo un risultato alla Fiorentina, ma una grande prestazione per rialzare la testa".