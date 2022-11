Giorgetti: “Mancati gli esterni titolari. Bianco andrà in prestito”

Il noto giornalista e firma de La Nazione, Angelo Giorgetti, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina e di alcuni giocatori, soffermandosi sulla situazione legata agli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil. Di seguito le sue parole: "Dopo il 3-0 di Istanbul mi aspettavo qualcosa. Da lì in poi abbiamo visto dei tentativi di cambiare qualcosa: abbandonare quello stile di gioco fatto di possesso palla sterile e anche la costruzione dal basso e passare a qualcosa di diverso. C'è questa continua ricerca di completezza, vista anche a La Spezia. Il vero cambiamento è arrivato dalla sfida con l'Hellas Verona, sembra che abbiano capito come agire in determinate situazioni. Bonaventura è il giocatore che ho visto più in difficoltà nell'ultima gara di campionato".